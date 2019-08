Ogromne pożary na wyspie Gran Canaria. Ewakuowano 2 tys. osób

Pożar wybuchł w pobliżu miejscowości Calleseco na wyspie Gran Canaria na archipelagu Oceanu Atlantyckiego. Z pożarem walczy co najmniej 250 strażaków. Do gaszenia ognia używanych jest także dziewięć helikopterów i dwa samoloty.

W serii tweetów lokalne władze przekazały, że płomień „ma duży potencjał” do tego, aby się rozprzestrzenić i zarządzili ewakuację co najmniej sześciu miast, co w sumie dotyczy około 2 tysięcy osób.

W zeszłym tygodniu na wyspie szalał inny pożar, który dokonał wielkiego spustoszenia. Według krajowej agencji pogodowej AEMET, prawie połowa hiszpańskich prowincji jest zagrożona pożarami ze względu na wysokie temperatury.

