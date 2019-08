Poszła do lekarza z bólem nerek. Urodziła trojaczki

Historię Dannette Giltz opisał „The Sun”. Kobieta, która wcześniej urodziła dwoje dzieci, jakiś czas temu zaczęła odczuwać mocny ból w plecach i w boku. – To przypominało kamienie nerkowe, ponieważ już wcześniej je miałam – zdradziła Amerykanka. Dodała, że bolało ją to tak bardzo, że leżała w łóżku, płakała i miała problemy z oddychaniem. Wtedy postanowiła pojechać do szpitala z nastawieniem, że czeka ją operacja.

Nie miała mdłości

W szpitalu Giltz oddała próbkę moczu do analizy. Wówczas okazało się, że jest w ciąży. Dokładniejsze badanie wykazało, że to 34. tydzień, a kobieta spodziewa się bliźniaków. – Wytłumaczyli, że bóle, które odczuwają, były skurczami – wyjaśniła kobieta, którą wkrótce przewieziono do innego szpitala, gdzie znajdował się bardziej specjalistyczny sprzęt. Tam podjęto decyzję o przeprowadzeniu cesarskiego cięcia.

Podczas zabiegu lekarz odkrył, że Giltz spodziewa się nie dwojga, a trojga dzieci. – To chłopiec i dwie dziewczynki. Podczas ciąży nie czułam ich ruchów, nie miałam porannych mdłości – wyjaśniła kobieta. Historia Amerykanki do tego stopnia zainteresowała internautów, że zorganizowali oni zbiórkę pieniędzy, które zostaną przekazane dla rodziny. Takie środki z pewnością przydadzą się rodzinie Giltz, ponieważ z oczywistych względów nie miała ona czasu na przygotowanie wyprawki dla dzieci.

