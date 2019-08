Zdjęcie paszportowe w papierze toaletowym lub z winem? Oni udowadniają, że to możliwe

Max Siedentopf ma niemieckie i namibijskie korzenie, ale mieszka w Londynie. Zawodowo zajmuje się fotografią, angażując się w szereg ciekawych projektów. Ostatnim jego pomysłem jest wykonywanie zdjęć paszportowych w nietypowy sposób. Do współpracy zaprosił ponad 20 osób, które pozowały w dziwnych przebraniach, w towarzystwie papieru toaletowego czy lampek wina. Siedentopf w taki sposób robił ujęcia, by kadrować jedynie twarze, spełniając przy tym wymogi zdjęcia do paszportu. Efekt jego prac znajdziecie poniżej. Uwaga, przy każdym ze zdjęć po kliknięciu w prawo zobaczycie, jak wyglądała praca nad daną fotografią „od kuchni”.

Zdjęcie paszportowe "od kuchni"



