Jego kanał subskrybuje niemal 100 mln osób. PewDiePie poślubił 26-letnią Włoszkę

Jeszcze kilka miesięcy temu relacjonowaliśmy zacięty pojedynek o miano najpopularniejszego kanału na YouTube. PewDiePie walczył o ten tytuł z T-Series, ostatecznie uznając wyższość profilu publikującego treści związane z indyjskim przemysłem filmowym Bollywood. Szwed, który w rzeczywistości nazywa się Felix Kjellberg nagrywa z kolei filmy, w których pokazuje m.in. jak przechodzić kolejne poziomy w grach komputerowych. Jego kanał subskrybuje już 99,5 mln użytkowników serwisu. Ostatnio PewDiePie pochwalił się zdjęciami z własnego ślubu.

Znana na Instagramie

Wybranką Szweda jest Marzia Bisognin, której prowadzenie kanału na YouTube również nie jest obce. Włoszka założyła swój profil w 2012 roku, publikując na nim nagrania dotyczące tematów takich jak moda, kosmetyki czy styl życia. Doczekała się 7,5 mln subskrypcji, po czym w październiku ubiegłego roku zrezygnowała z kariery youtuberki. – Nie szukałem żadnych przyjaźni i po prostu czułam się komfortowo w mojej własnej małej bańce na YouTube – tłumaczyła swoją decyzję w rozmowie z The Verge. – Dzięki temu stałam się o wiele bardziej pewna siebie, ale jeśli pozwolisz, by przejęło to kontrolę nad twoim życiem to myślę, że to nie jest zdrowe – dodała.

Bisognin jest za to aktywna na Instagramie, gdzie jej profil obserwuje już 6,2 mln użytkowników. To właśnie tam Włoszka publikuje zdjęcia, na których reklamuje znane marki odzieżowe i kosmetyczne. 20 sierpnia pochwaliła się fotografiami ze ślubu informując, że wyszła za PewDiePie dzień wcześniej, dokładnie po ośmiu latach od ich pierwszego spotkania. „Celebrowaliśmy ślub z naszymi najbliższymi przyjaciółmi i rodziną. To był najpiękniejszy dzień, który będę pamiętała na zawsze” – napisała blogerka. „Jestem niesamowicie zachwycona, że mogę do końca życia nazywać Felixa moim mężem” – podsumowała. Jej post polubiło już ponad milion internautów.

Fotografie zamieszczali goście weselni



Post opublikowała także jego żona



PewDiePie pochwalił się zdjęciamiCzytaj także:

Krzysztof Rutkowski wziął ślub. Zdradził, ile kosztowała uroczystość oraz ile było „w kopertach”