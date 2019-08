Modelka plus size jest w ciąży. Zdjęcie jej rozstępów ma już ponad milion polubień

Ashley Graham zdobyła popularność jako modelka plus size, chętnie pozując dla różnych magazynów. Jej profil na Instagramie obserwuje już ponad 9 mln osób, w związku z czym kolejne posty cieszą się dużym zainteresowaniem internautów. 31-latka kilka dni po opublikowaniu zdjęć ciążowego brzucha pokazała fanom, że ma rozstępy. „Takie same, ale nieco inne” – podpisała zdjęcie, które polubiło już ponad 1,2 mln użytkowników. Dystans do samej siebie spodobał się innym kobietom, które pochwaliły Graham za pokazywanie swojego ciała takim, jakim jest ono w rzeczywistości.

Informacja o ciąży

Przypomnijmy, w połowie sierpnia z okazji 9. rocznicy ślubu Ashley Graham oraz jej mąż reżyser Justin Ervin ogłosili, że spodziewają się dziecka. Modelka podzieliła się w sieci zdjęciem, na którym widać jej ciążowy brzuch.

„Nie mogę się doczekać, aż cię poznam” – napisała pod zamieszczonym zdjęciem 31-letnia Graham. Modelka na Instagramie zamieściła także nagranie ze swoim mężem i podpisem: „Dziewięć lat temu poślubiłam miłość mojego życia. To była najlepsza podroż z moją ulubioną na świecie osobą”. „Dzisiaj czujemy się pobłogosławieni, wdzięczni i podekscytowani oraz nie możemy się doczekać świętowania powiększania się naszej rodziny” – dodała.

Ervin z kolei zamieścił w mediach społecznościowych zdjęcie z USG i napisał: „Dla mojej wiecznej miłości i codziennej inspiracji. Wszystkiego najlepszego z okazji rocznicy Ashley. Te 9 lat wydawało się całym życiem. Wydaje mi się, że dlatego, że ono tak naprawdę zaczęło się, kiedy do niego weszłaś. Teraz, kiedy stworzyliśmy razem życie. Kocham cię i kocham nas. Wszystkich".