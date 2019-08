Dania nie jest zainteresowana sprzedażą USA Grenlandii. Jest reakcja Trumpa

Kilka dni temu „Wall Street Journal”, powołując się na swoich informatorów, donosił o interesującym przedmiocie dyskusji Donalda Trumpa. Według ustaleń dziennikarzy polityk miał już kilkukrotnie pytać swoich współpracowników o możliwość nabycia przez Stany Zjednoczone praw do Grenlandii. Należąca do Danii wyspa może zawierać znaczne pokłady surowców naturalnych, a i jej strategiczne położenie nie jest pozbawione geopolitycznego znaczenia. Zainteresowanie Trumpa miało rozpocząć się w momencie, w którym polityk usłyszał o rzekomych kłopotach finansowych rządu Danii związanych z Grenlandią.

Wielu komentatorów potraktowało publikację „Wall Street Journal” w charakterze żartu. Tymczasem jak się okazuje, Donald Trump faktycznie sonduje możliwość zakupu Grenlandii. – To jest temat, o którym rozmawialiśmy. Pojawiła się taka koncepcja i jest ona bardzo interesująca ze strategicznego punktu widzenia. Jesteśmy nią poważnie zainteresowani, ale nie rozmawialiśmy o tym dużo. To nie jest sprawa priorytetowa dla amerykańskiego rządu – stwierdził prezydent. Pomysł Amerykanów skomentowała już premier Danii Mette Frederiksen. – To absurdalny pomysł. Grenlandia nie jest na sprzedaż. Grenlandia nie jest duńska. Grenlandia należy do Grenlandii. Mam nadzieję, że amerykański pomysł nie jest poważny – mówiła polityk w rozmowie z gazetą „Sermitsiaq”.

W odpowiedzi na te słowa Donald Trump odwołał spotkanie z szefową duńskiego rządu. O swojej decyzji poinformował - jak zwykle - za pośrednictwem Twittera. „Dania to wyjątkowy kraj, który ma fantastycznych mieszkańców, jednak z powodu braku zainteresowania premier Mette Frederiksen rozmowami o sprzedaży Grenlandii, jestem zmuszony przełożyć nasze spotkanie” – napisał przywódca USA. Zastępca rzecznika Białego Domu Judd Deere dodał, że odwołano całą wizytę prezydenta USA w Danii.

