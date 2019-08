Napaści seksualne podczas festiwalu w Sztokholmie. Dwie nastolatki zostały zgwałcone

Festiwal „We are Sthlm” jest organizowany przez władze Sztokholmu. Impreza jest skierowana głównie do nastolatków w wieku od 13 do 19 lat. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Ponieważ w ubiegłym roku podczas festiwalu dochodziło do napaści seksualnych, w tym roku impreza miała się odbyć pod szczególnym nadzorem służb porządkowych. Mimo tego, że lokalne władze skierowały do ochrony koncertów znacznie większą liczbę funkcjonariuszy, nie udało się ustrzec przestępstw.

Służby informowały o kilkunastu przypadkach ataków na kobiety. Wśród poszkodowanych są dwie 15-latki, kóre zostały zgwałcone w centrum miasta. Przestępstwa zostały zarejestrowane przez kamery ochrony, które zdecydowano się zamontować po doświadczeniach z poprzednich lat. Komisarz Ola Osterling z komendy miejskiej policji w Sztokholmie przekazał, że ma nadzieję, iż zapis wideo pozwoli ustalić przebieg zdarzenia i tożsamość sprawców. Do tej pory nie zostali oni bowiem aresztowani. W ręce służb wpadł jedynie mężczyzna, który jest podejrzany o napaści seksualne na kobiety.

Czytaj także:

Albańska furia. Restaurator gołą pięścią wyrąbywał szybę w samochodzie