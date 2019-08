Meghan Markle współtworzy kolekcję ubrań. Pokazała nagrania zza kulis

W magazynie „Vogue” Meghan ujawniła, że ​​współpracuje z Marksem & Spencerem, Johnem Lewisem oraz swoją przyjaciółką Mishą Nonoo przy tworzeniu kolekcji odzieży. Za każdy sprzedany produkt, sklep będzie przekazywał kolejny do Smart Works. To organizacja charytatywna, która pomaga bezrobotnym kobietom dopasować strój na rozmowę kwalifikacyjną, by mogły ponownie znaleźć pracę i rozwijać się zawodowo.

Księżna pokazała nagrania zza kulis

W środę 21 sierpnia, na oficjalnym profilu na Instagramie Meghan Markle i księcia Harry’ego, opublikowane zostały nagrania zza kulis sesji zdjęciowej kolekcji współtworzonej przez księżną. Na krótkich filmach widać uśmiechniętą księżną, która uważnie przyglądała się efektom pracy fotografów, zwracając uwagę nawet na najmniejszy szczegół. Meghan była ubrana w czarne dżinsy i niebieską koszulę. Przytulała i uśmiechała się do kobiet, które brały udział w sesji. Nagrania jeszcze przez kilka godzin będą dostępne jako Instagram Stories. Dotychczas nie wiadomo, jak długo niecierpliwi fani księżnej, będą musieli czekać, by zobaczyć efekt końcowy sesji zdjęciowej.