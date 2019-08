Nie zgadniecie, ile Lesley ma lat. Takiej figury można pozazdrościć!

63-letnia Lesley Maxwell zachwyca w mediach społecznościowych. „Przepięknie”, „Fantastyczna robota”, „Co za figura” – to tylko niektóre z komentarzy internautów, które pojawiają się prawie pod każdym postem Lesley na Instagramie.

Lesley Maxwell ma troje wnucząt. Jednak zajmowanie się nimi to tylko jeden ze sposobów na spędzanie wolnego czasu. Kobieta w wieku 48 lat została trenerką personalną. Brała również udział w zawodach, gdzie ocenie podlegała jej precyzyjnie wyrzeźbiona sylwetka. – Zawsze bardzo interesowałam się fitnessem i zdrowiem. Byłam zdeterminowana, aby znaleźć sposób na sprawienie, by moje ciało wyglądało młodziej – powiedziała w jednym z wywiadów 63-latka. – Moja mama mówiła mi, że mężczyźni nie lubią dziewcząt z mięśniami, ale wiem, że to nieprawda – dodała.

Lesley poinformowała także, że nie narzeka na brak zainteresowania. Często kontakt z kobietą próbują nawiązać młodsi od niej mężczyźni. Lesley przekonuje, że obecnie czuje się „o wiele szczęśliwsza i bardziej pewna siebie niż, gdy była młodsza”. Zaprzyjaźniła się z wieloma osobami, które poznała na zawodach i na siłowni. Łączą ich wspólne pasje.

