Ułożyli córce wegańską dietę. Mając 1,5 roku ważyła tyle, ile powinna mając 3 miesiące

Jak podaje BBC, nazwiska Australijczyków nie zostały podane do wiadomości publicznej. Wiadomo jednak, że pierwsze niepokojące informacje w sprawie trzyletniej dziewczynki pojawiły się w marcu 2018 roku. Wtedy to jej matka wezwała do domu pogotowie, a lekarze szybko zauważyli, że dziecko jest niedożywione. Dziewczynka miała sine usta, zimne dłonie i stopy, niski poziom cukru we krwi oraz niskie napięcie mięśniowe. Nie mogła siadać oraz przejść samodzielnie kilku kroków. Chociaż miało 19 miesięcy, dziecko ważyło tyle, ile powinna wskazywać waga w wieku trzech miesięcy.

Owies, ziemniaki i ryż

Rodzice dziewczynki stracili prawa do opieki, a dziewczynka trafiła do rodziny zastępczej. Para walczyła o swoje dziecko argumentując, że ich starsze dzieci były dobrze wychowywane. Szybko jednak wyszło na jaw, że trzylatka miała narzuconą ścisłą dietę wegańską. Karmiono ją głównie owsem, ziemniakami i ryżem, przez co jej organizm nie otrzymywał składników odżywczych niezbędnych do prawidłowego rozwoju.

Wyrok w sprawie wydał sąd w Sydney. Sędzia Sarah Huggett skrytykowała rodziców za stosowanie „całkowicie nieodpowiedniej diety” oraz zwróciła uwagę na to, że teraz ich córka jest mniej rozwinięta fizycznie niż rówieśnicy. Para została skazana na 300 godzin prac społecznych.

