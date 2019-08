Przyniósł kokainę do przedszkola. Zatrzymano bliskich 5-latka

Do zdarzenia opisywanego przez Fox News doszło w Slidell leżącym na terenie amerykańskiego stanu Luizjana. To właśnie tam do jednego z przedszkoli uczęszcza 5-latek. We wtorek dziecko standardowo zostało odprowadzone do placówki, a uwagę opiekunki zwróciła torebka z białym proszkiem, jaką miało przy sobie. Na miejsce szybko wezwano policję, a analiza zawartości woreczka wykazała, że w środku była kokaina. Dziecko miało przy sobie jeszcze dwie podobne torebki.

Kluczowa reakcja przedszkolanki

Policjanci przeprowadzili dochodzenie, które wykazało, że chłopiec nie był świadomy, iż ma przy sobie narkotyki. Śledczy przeszukali dom, w którym mieszka 5-latek i znaleźli tam jeszcze więcej kokainy. Funkcjonariusze zatrzymali 23-letnią Angelikę Stanley oraz 51-letniego Ellis Couisna. Nie zdradzili jednak, czy są to rodzice chłopca oraz dla dobra dziecka nie zdecydowali się na ujawnienie jego tożsamości.