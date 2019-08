„Człowiek kontra bestia”. Trzech wędkarzy walczyło z ponad 200-kilogramowym rekinem

Przyjaciele Joseph Egitto, Pat Salvato i Frank Pomponio od lat są wędkarzami. Próbują swojego szczęścia w okolicach Sandy Hook i Raritan Bay. – Staramy się łowić codziennie, jeśli pogoda sprzyja. Zwykle jest to około pięć do sześciu razy w tygodniu – powiedział Egitto. Jednak mimo że mężczyźni zdobyli już duże doświadczenie i dobrze znają okoliczne wody, wydarzenie z ostatniej niedzieli bardzo ich zaskoczyło.

Około południa wędkarze dostrzegli wielkiego rekina w wodzie. Znajdował się stosunkowo niedaleko od łodzi. Później uderzył w nią i wtedy rozpoczęła się trzygodzinna walka. – Potrzebnych było trzech dorosłych mężczyzn, którzy walczyli na zmianę z tym rekinem. Człowiek kontra bestia – podsumował Egitto. Swoim łupem wędkarze chwalą się w mediach społecznościowych. Na fotografiach widać, że rekin jest naprawdę sporych rozmiarów. – Tak, czuję się źle, zabijając go – przyznał Egitto. Mężczyzna złożył także pewną obietnicę. – Jeśli złapiemy kolejnego i nie będzie ważył więcej niż 227 kilogramów, to wypuścimy go – powiedział Egitto.