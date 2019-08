11-kilogramowy kot podbija media społecznościowe. „Czym go karmić?"

Już nie jeden raz pisaliśmy o zwierzętach, które podbijały media społecznościowe. Zwykle wyróżnia je piękne umaszczenie lub niezwykle poruszająca historia. W przypadku tego kota jest jednak trochę inaczej. O zwierzaku stało się głośno, dzięki jego gigantycznym wymiarom. Aż trudno w to uwierzyć, ale pręgowany kot waży prawie… 12 kilogramów.

„Czym go karmić?”

W mediach społecznościowych zostało opublikowane zdjęcie dwuletniego czworonoga. Internauci zaczęli rozpowszechniać fotografię kota. W ekspresowym tempie stał się gwiazdą internetu. Pojawiła się lawina komentarzy. „On jest wspaniały”, „Chcę go adoptować. Opiekuję się czterema kotami, ale będę również dobrym właścicielem piątego”, „Chcę go przytulić” – pisali użytkownicy mediów społecznościowych. „Zakochałam się od pierwszego wejrzenia”, „Czym go karmić?” – dodawali kolejni.

Wszystko wskazuje na to, że historia gigantycznego kota zakończy się happy endem. W piątek 25 sierpnia schronisko poinformowało, że wiele osób deklaruje, że chętnie przygarnie czworonoga.