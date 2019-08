Amazonia płonie. Internauci publikują szokujące zdjęcia, jest reakcja światowych przywódców

Sprawa pożarów w Ameryce Południowej w tym roku zyskała wyjątkowy rozgłos, głównie za sprawą dymu, który całkowicie sparaliżował milionowe Sao Paulo. Szok wywołał też fakt, że był to dym z pożaru płonącego ponad 1,5 tys. km dalej. Uświadomiło to wielu osobom, z jak wielkim żywiołem mamy do czynienia – zwłaszcza w kontekście lasów amazońskich, nazywanych „zielonymi płucami” planety. Organizacje pozarządowe od lat donosiły, że w Brazylii istnieje ciche przyzwolenie na podpalanie lasów.

Sprawą zainteresowali się światowi przywódcy. Prezydent Francji Emmanuel Macron umieścił temat walki z pożarami Amazonii w agendzie sczytu G7 w Biarritz. Francja i Irlandia zgłosiły także gotowość do zawetowania umowy umowy o wolnym handlu UE-Mercosur, jeśli Brazylia natychmiast nie wdroży programu ochrony lasów tropikalnych. O tym, że umowa może nie zostać podpisana mówił także Donald Tusk. – Jeśli brazylijski rząd dopuszcza do zniszczenia zielonych płuc planety, to trudno sobie wyobrazić, że proces ratyfikacji umowy będzie przebiegał harmonijnie – zapowiedział szef Rady Europejskiej. Donald Tusk zadeklarował także pomoc finansową UE w ich zwalczaniu

Według kanclerz Niemiec Angeli Merkel podkreśliła, że oczekuje od przywódców, którzy przyjadą na szczyt G7 zdecydowanych działań na rzecz zatrzymania pożarów. – Nasz dom płonie i nie możemy udawać, że nic się nie dzieje. Przez to, co dzieje się w Amazonii porządek świata został naruszony. Żaden kraj nie może sam ustalać warunków gospodarczego rozwoju – podkreśliła niemiecka polityk.

Trump deklaruje pomoc



CNN informuje, że prezydent Brazylii Jair Bolsonaro zapowiedział, że chce, aby wojsko zaangażowało się w zwalczanie pożarów szalejących w lasach Amazonii. – Las deszczowy Amazonii jest istotną częścią naszej historii, naszego terytorium – powiedział Bolsonaro podczas piątkowego przemówienia. – Ochrona lasu jest naszym obowiązkiem, polegającym na zwalczaniu nielegalnego wylesiania i wszelkich innych działań przestępczych, które zagrażają naszej Amazonii – dodał polityk. Prezydent USA Donald Trump zaoferował Brazylii pomoc. „Jeśli Stany Zjednoczone mogą pomóc przy gaszeniu pożarów lasów deszczowych, jesteśmy na to gotowi" – napisał na Twitterze amerykański przywódca.