Czworonóg w zbyt luźniej skórze. Poznajcie uroczego psa shar pei!

Shar pei to rasa psów zaliczana do grupy molosów w typie mastifa. Psy te pochodzą z południowych Chin, gdzie zostały wyhodowane w XVI wieku. Wykorzystywano je jako psy pasterskie oraz do pilnowania świątyń. Swoją popularność zawdzięczają amertkańskim hodowcom, którzy zainteresowali się tą rasą przy okazji organizowania wystaw. Nazwa pochodzi od chińskiego słowa sha pi, które w dosłownym tłumaczeniu znaczy piaszczysta skóra.

Psy tej rasy są uważane za bardzo towarzyskie i nieagresywne, a także mało hałaśliwe. Jednocześnie shar pei są mało podatne na szkolenie i lubią chodzić własnymi drogami. Dorosłe osobniki osiągają w kłębie 44-51 cm i ważą zazwyczaj od 18 do 26 kg. Rasa ta wymaga cierpliwej i uważnej pielęgnacji, szczególnie szczeniąt, które mają charakterystyczną pofałdowaną skórę na całym ciele. U dorosłych shar pei skóra jest już luźna, a marszczenie pozostaje jedynie w okolicy głowy i ogona. W mediach społecznościowych można znaleźć mnóstwo zdjęć uroczych szczeniaków shar pei, których skóra jest bardzo mocno pofałdowana.