Szczyt G7 we Francji. O czym dyskutują światowi przywódcy?

Grupa G7 to najbardziej uprzemysłowione państwa świata: USA, Japonia, Wielka Brytania, Francja, Kanada oraz Włochy. Na szczycie w Biarritz we Francji pojawili się Donald Trump, Shinzo Abe, Boris Johnosn, Emmanuel Macron, Justin Trudeau, Giuseppe Conte oraz szef Rady Europejskiej Donald Trump. Światowi przywódcy spotkali się na uroczystej kolacji. Wcześniej doszło do rozmów w węższym gronie.

Tusk, Macron, Conte, Merkel, Macron i Johnson rozmawiali o brexicie. Premier Wielkiej Brytanii stwierdził, że jeśli szef Rady Europejskiej nie zgodzi się na zmianę warunków porozumienia, będzie określany jako Mister No Deal. - Powiem naszym przyjaciołom w UE, że jeśli nie chcą brexitu bez umowy, to musimy pozbyć się z umowy backstopu. Jeżeli Donald Tusk nie chce zostać Mr No Deal, to mam nadzieję, że też weźmie pod uwagę ten punkt - stwierdził szef brytyjskiego rządu. Europejscy politycy poruszyli także kwestię umowy handlowej Mercosur. Na chwilę obecną nie wiadomo, czy zostanie ona podpisana. Francja postulowała odrzucenie dokumentu w związku z pożarami w Amazonii, aby w ten sposób zmusić prezydenta Brazylii Jaira Bolsonaro do podjęcia działań na rzec ochrony lasów tropikalnych. Boris Johnson stwierdził, że Emmanuel Macron wykorzystuje sprawę Amazonii do tego, aby ingerować w wymianę handlową między krajami.

Z Emmanuelem Macronem spotkał się także Donald Trump. Prezydent USA kilka godzin przed szczytem zagroził podniesieniem ceł na francuskie wina. Pytany przez dziennikarzy o tę kwestię Trump odparł, że kocha francuskie wina. Przywódca Stanów Zjednoczonych stwierdził również, że ma z Emmanuelem Macronem wiele wspólnego i od dawna sa przyjaciółmi. Prezydent Francji odbył także rozmowy z Angelą Merkel i premierem Japonii. Shinzo Abe spotkał się ponadto z Justinem Trudeau, aby omówić kwestie napięć z Koreą Południową. Z premierem Kanady o wolnym handlu io Amazonii rozmawiał również Boris Johnson. W niedzielę politycy będą omawiać sprawę partnerstwa z Afryką oraz walk z nierównościami. Do grupy G7 dołączą przedstawiciele państw afrykańskich oraz Chile, Australii oraz Indii.

Protesty przed szczytem

Jeszcze przed rozpoczęciem rozmów, w Bayonne niedaleko Biarritz doszło do zamieszek z policją podczas protestu antykapitalistów. W stronę funkcjonariuszy poleciały kamienie, konieczne było użycie armatki wodnej i gazu łzawiącego. Wcześniej przez granicę Francji z Hiszpanią przemaszerowało pokojowo tysiące antyglobalistów, baskijskich separatystów i "żółtych kamizelek". Domagali się oni podjęcia działań na rzecz zwalczania nierówności ekonomicznych oraz związanych ze zmianami klimatu.