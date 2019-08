Papież o pożarach w Amazonii. „To leśne płuco jest niezbędne dla naszej planety”

– Jesteśmy wszyscy zaniepokojeni rozległymi pożarami, które wybuchły w Amazonii. Módlmy się o to, aby dzięki zaangażowaniu wszystkich, zostały jak najszybciej ugaszone. To leśne płuco jest niezbędne dla naszej planety – powiedział papież Franciszek w niedzielę 25 sierpnia.

Wcześniej sprawą zainteresowali się światowi przywódcy. Prezydent Francji Emmanuel Macron umieścił temat walki z pożarami Amazonii w agendzie szczytu G7 w Biarritz. Francja i Irlandia zgłosiły także gotowość do zawetowania umowy o wolnym handlu UE-Mercosur, jeśli Brazylia natychmiast nie wdroży programu ochrony lasów tropikalnych. O tym, że umowa może nie zostać podpisana mówił także Donald Tusk. – Jeśli brazylijski rząd dopuszcza do zniszczenia zielonych płuc planety, to trudno sobie wyobrazić, że proces ratyfikacji umowy będzie przebiegał harmonijnie – zapowiedział szef Rady Europejskiej.

Kanclerz Niemiec Angela Merkel podkreśliła, że oczekuje od przywódców, którzy będą uczestniczyć w szczycie G7 zdecydowanych działań na rzecz zatrzymania pożarów. – Nasz dom płonie i nie możemy udawać, że nic się nie dzieje. Przez to, co dzieje się w Amazonii porządek świata został naruszony. Żaden kraj nie może sam ustalać warunków gospodarczego rozwoju – podkreśliła niemiecka polityk.

Trump deklaruje pomoc

CNN informuje, że prezydent Brazylii Jair Bolsonaro zapowiedział, że chce, aby wojsko zaangażowało się w zwalczanie pożarów szalejących w lasach Amazonii. – Las deszczowy Amazonii jest istotną częścią naszej historii, naszego terytorium – powiedział Bolsonaro podczas piątkowego przemówienia. – Ochrona lasu jest naszym obowiązkiem, polegającym na zwalczaniu nielegalnego wylesiania i wszelkich innych działań przestępczych, które zagrażają naszej Amazonii – dodał polityk. Prezydent USA Donald Trump zaoferował Brazylii pomoc. „Jeśli Stany Zjednoczone mogą pomóc przy gaszeniu pożarów lasów deszczowych, jesteśmy na to gotowi" – napisał na Twitterze amerykański przywódca.

Czytaj także:

Tragedia na Majorce. Śmigłowiec zderzył się z małym samolotem