Zaniedbany czy wypielęgnowany? Oto pies Napoleon „z dredami”

Dredy u psa? Tak to wygląda w przypadku rasy puli. Psy zaliczające się do tego grona są średniego wzrostu. Charakteryzują się inteligencją, a także żywiołowością. Przyglądając się przedstawicielom omawianej rasy, czasami trudno określić, gdzie są poszczególne partie ich ciała. Psy te są pokryte obfitym włosem-długim, falistym, ze skłonnością do filcowania. Zazwyczaj puli są umaszczone na biało lub czarno. Zwierzaki te wymagają dokładnej pielęgnacji. Co prawda w ich przypadku nie jest zalecane szczotkowanie, ale właściciele, by nie dopuścić do infekcji, muszą pamiętać o zagwarantowaniu pupilom regularnych i długich kąpieli.

Przed Wami 12-letni przedstawiciel rasy puli. Napoleon lubi bawić się piłką, a także jest bardzo towarzyski. Czasami jego bujne owłosienie dosłownie i w przenośni przysłania mu świat. Chcielibyście przygarnąć takiego pieska?