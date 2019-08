Zdejmowała hidżab w miejscu publicznym. Została skazana na 24 lata więzienia

Saba Kord-Afshari oraz jej matka od wielu lat walczą o prawa kobiet w Iranie. Kobiety publikowały m.in. nagrania w mediach społecznościowych, na których zdejmowały hidżaby i chodziły bez nakrycia głowy ulicami Teheranu. Swoją akcję nazwały Białą Środą i to właśnie ona przysporzyła 20-letniej aktywistce problemu.

W czerwcu 2019 roku Iranka została aresztowana. Do czasu procesu była aż czterokrotnie przenoszona z więzienia Qarchak do Evin. Służby zatrzymały także jej matkę. Irańskie władze były oburzone zachowaniem kobiet i skierowały sprawę do sądu. Ten uznał kobietę za winną szerzenia prostytucji przez zdjęcie hidżabu, a także organizowania propagandy skierowanej przeciwko państwa i zbieranie się bez zezwolenia władz państwowych. W związku z zarzutami Saba Kord-Afshari została skazana na karę 24 lat pozbawienia wolności. Maksymalny wyrok za zdjęcie hidżabu to 15 lat, jednak w tym przypadku kara została podwyższona ze względu na liczne zarzuty i wcześniejsze przypadki łamania prawa przez aktywistkę.

Saba Kord-Afshari została po raz pierwszy aresztowana podczas protestu w sierpniu 2018 roku. Wówczas skazano ją za zakłócanie porządku publicznego. W związku z ogłoszoną amnestią została wypuszczona dwa miesiące przed terminem.