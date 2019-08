Reuters: Ukraina i Rosja dokonały wymiany więźniów

Rzecznik prezydenta Wołodymyra Zełenskiego a także rzecznik prokuratora generalnego Ukrainy dotychczas nie potwierdzili tych informacji. W czwartek agencje prasowe TASS i Interfax poinformowały, że ukraiński reżyser Ołeh Sencow został przewieziony z kolonii karnej do aresztu w Moskwie. Zdarzenie ma być wynikiem wymiany więźniów między Ukrainą, a Rosją – podają rosyjskie źródła. Z ustaleń Reutera wynika także, że „uwolniony został rosyjski dziennikarz oskarżony o wspieranie prorosyjskich separatystów”.

Sprawa Sencowa i marynarzy

Ołeh Sencow został aresztowany na Krymie w 2014 roku i przewieziony do Rosji, gdzie tamtejszy sąd skazał go na 20 lat w kolonii karnej. Artysta nie przyznaje się do przygotowywania zamachów terrorystycznych i swoją sprawę określa jako „polityczną”. O jego uwolnienie apelowali już artyści i politycy z całego świata. Wśród nich był m.in. przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. Lech Wałęsa zgłosił Sencowa do Pokojowej Nagrody Nobla. Sam reżyser podczas protestu głodowego nie domagał się wolności dla siebie, ale dla innych ukraińskich więźniów politycznych przetrzymywanych w Rosji.

Pod koniec listopada 2018 roku Rosja powstrzymała trzy ukraińskie statki marynarki wojennej przed wpłynięciem przez Cieśninę Kerczeńską do Morza Azowskiego. Rosjanie nie dość, że ostrzelali okręty, to jeszcze zatrzymali 24 ukraińskich marynarzy.