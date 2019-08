26-latka przez pięć godzin rodziła samotnie w celi. Szokujące wideo ujrzało światło dzienne

Diana Sanchez przebywała w areszcie hrabstwa Denver za złamanie zasad warunkowego zwolnienia. Znajdująca się w 9. miesiącu ciąży 26-latka została umieszczona w jednostce medycznej na terenie kompleksu więziennego. 31 lipca 2018 roku poczuła, że zaczyna rodzić. Poinformowała personel więzienny, że odeszły jej wody płodowe i domagała się pomocy medycznej. Prawnicy kobiety twierdzą, że nie reagowano na jej prośby.

Na udostępnionych przez nich nagraniach z monitoringu widać, jak Diana Sanchez wije się w bólach na łóżku i płacze. W końcu kobieta ściąga spodnie i rodzi dziecko. Dopiero po kilku minutach do celi wchodzi pielęgniarz i wzywa karetkę. – Trudno mi to opisać, to było tak bolesne – relacjonowała 26-latka w rozmowie z Fox 31 Denver. – Wszyscy w tym miejscu są tacy nieludzcy. Traktują cię jak śmiecia – mówiła.