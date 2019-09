Pięć ofiar śmiertelnych huraganu Dorian, żywioł zbliża się do Florydy. Transmisja NA ŻYWO

Dorian wylądował na wyspie Wielka Bahama w niedzielę wieczorem. Wtedy też podano, że osiągnął on najwyższą 5. kategorię w skali Saffira-Simpsona. Obecnie kategorię obniżono do 4. i według Narodowego Centrum ds. Huraganów (National Hurricane Center) od godziny 20:00 w poniedziałek czasu lokalnego praktycznie nie porusza się. – Jesteśmy w trakcie historycznej tragedii w części naszych północnych Bahamów – powiedział premier Bahamów Hubert Minnis na konferencji prasowej w Nassau.

Żywioł znajdował się około 40 kilometrów na północny wschód od Freeport, głównego miasta na wyspie Wielka Bahama, a wiatr w poniedziałek wieczorem wiał tam z prędkością 225 kilometrów na godzinę. Huragan zniszczył linie wysokiego napięcia w New Providence – najbardziej zaludnionej wyspy kraju, w tym w samej stolicy i ważnym porcie morskim Nassau.

„To coś, jak z filmu”

Dziennikarze CNN przytaczają historię Chrisa Pannermana, mieszkańcy Bahamów. – To coś, jak z filmu. Byliśmy (on, jego żona i 3-letnia córka) w łazience i cały budynek się trząsł. Siedziałem przy ścianie i czułem jak ona na mnie napiera – relacjonował. Mężczyzna i jego rodzina uktnęli w swoim mieszkaniu w Marsh Harbour, mieście na wyspie Abaco. Huragan zerwał dach z ich domu, a także – według mężczyzny – z niemal wszystkich, które znajdują się w tej lokalizacji. Pannerman przekazał, że widział ludzi, którzy stoją w głębokiej po pas wodzie, obserwując swoje wywrócone domy. Mężczyzna przyznał, że był już świadkiem huraganu Frances w 2004 roku (3 stopnia) oraz Jeanne w 2005 roku, jednak to było dla niego „zupełnie nowe doświadczenie” .

„Dewastacja jest bezprecedensowa i rozległa”

Premier Minnis odnosząc się do zniszczeń na wyspie Abaco stwierdził, że wstępne dane sugerują, że „dewastacja jest bezprecedensowa i rozległa” . – To, co widzimy na nagraniach i zdjęciach jest bolesne. Wiele domów, firm i innych budynków zostało całkowicie lub częściowo zniszczone – mówił. Przekazał, że załogi Straży Przybrzeżnej uratowały kilku rannych mieszkańców Abaco. Ponadto helikopterem mieli zostać przetransportowani lekarze i 19 pacjentów kliniki znajdującej się w Marsh Harbor.

Z najnowszych prognoz NHC wynika, że Dorian zbliży się we wtorek do południowo-wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, a w środowy wieczór znajdzie się niebezpiecznie blisko stanów Georgia i Karolina Południowa. – Oczekuje się, że bardzo niebezpieczne jądro Doriana będzie znajdowało się około 80 kilometrów od wybrzeża Florydy, co przyniesie huraganowe wiatry, przypływy i ulewny deszcz – przekazał meteorolog Dave Hennen z CNN.

