Eksplozja w Antwerpii. Mieszkańcy zostali uwięzieni pod gruzami

Jak donosi serwis Mirror, do wybuchu doszło około godziny 12:30 czasu lokalnego. Trzy budynki mieszkalne uległy zawaleniu, a kilku mieszkańców zostało uwięzionych pod gruzami. Na miejsce przyjechali już policjanci, strażacy oraz ratownicy. Na powierzchnię wyciągnięto dwie osoby, a pozostałe wciąż czekają na ratunek. Nie wiadomo jeszcze, ilu mieszkańców znajdowało się w budynkach w chwili eksplozji oraz jaka była przyczyna wybuchu.

Eksplozja gazu?

Chociaż na oficjalnie ustalenia trzeba jeszcze poczekać, to o wstępnej przyczynie zdarzenia poinformował na Twitterze burmistrz Antwerpii, Bart De Wever. Włodarz miasta napisał, że doszło do eksplozji gazu. „Kierujemy podziękowania do służb ratunkowych, które obecnie są zajęte trwającą akcją ratunkową” – dodał i zapewnił, że w sprawie zostanie wszczęte dochodzenie.

Na miejscu zdarzenia obecne są już psy ratunkowe, które mają pomóc w ustaleniu, ile osób znajduje się pod gruzami. Ewakuowano dzieci z pobliskiej szkoły oraz zabezpieczono pobliskie budynki.

Czytaj także:

Zaprzęgiem konnym potrącił kobietę i uciekł z miejsca wypadku. Był kompletnie pijany