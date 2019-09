Zgadniesz która z nich to matka, a która córka? Jest między nimi 20 lat różnicy

Podczas gdy kobiety dzieli różnica 20 lat, bardzo często ludzie biorą je za siostry i – patrząc na ich wspólne zdjęcia – nie trudno się temu dziwić. 24-latka mówi, że jest to dla niej komplement, kiedy ktoś porównuje ją do jej matki, ponieważ świetnie ona wygląda. – Uwielbiam to. Miło jest zobaczyć, jak będę wyglądać za 20 lat. Ona jest przepiękna. To dla mnie największy komplement – podkreśla. – Ludzie zawsze komentują, jak dobrze wygląda na swój wiek, a przecież miło jest mieć piękną mamę. Mam nadzieję, że ja też będę się tak starzeć – dodaje.

44-letnia Jo, matka trójki dzieci, swój młodzieńczy wygląd przypisuje temu, że biega dwa razy w tygodniu około 10 kilometrów. – Ludzie zawsze nas mylą, nawet gdy rozmawiamy przez telefon, bo mamy podobne głosy – dodaje Holly. Zarówno matka jak i córka mają ciemnobrązowe włosy i tego samego koloru oczy. – Wygląda na to, że mamy też podobny kształt twarzy. To jest chyba największe podobieństwo. I uśmiech oraz zmarszczki pod oczami, kiedy się uśmiechamy – żartuje Holly.

