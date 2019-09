Nietypowe znalezisko na plaży. Dwugłowy żółw stał się hitem sieci

Jak przekazała na Facebooku działająca w Południowej Karolinie organizacja Sea Turtle Patrol Hilton Head Island, podczas jednego z patroli działacze wyłowili z wody dwugłowego żółwia. We wpisie wyjaśnili, że wprawdzie takie przypadki zdarzają się częściej u gadów niż u innych gatunków zwierząt, ale wciąż są rzadko spotykane. Aktywiści nazwali nietypowego osobnika Squirt and Crush, na cześć bohaterów z bajki „Gdzie jest Nemo?”. Squirt and Crush został wypuszczony do wody, chociaż nie jest pewne, czy uda mu się przeżyć. Jak podaje Huffington Post, żółw miał problem z pływaniem, a konkretnie z koordynacją ruchów.

Zdjęcie gada szybko stało się hitem internetu. Na facebookowym koncie Sea Turtle Patrol Hilton Head Island zebrało już 7,7 tys. reakcji oraz 1,3 tys. komentarzy. Fotografia została udostępniona przez 6,3 tys. internautów.