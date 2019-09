Nie masz ze sobą płynu do dezynfekcji po psim moczu? Zapłacisz sporą karę

Chodząc ulicami wielu hiszpańskich miast można zauważyć właścicieli psów, którzy mają ze sobą butelkę ze specjalnym środkiem dezynfekującym. Używają go za każdym razem, gdy ich pupil odda mocz na ulicę, pod drzewo czy na ławkę. W lipcu tego roku lokalne władze w Almerii nałożyły na właścicieli czworonogów obowiązek posiadania takiego płynu. Na podobny krok zdecydowały się władze Sewilli. Po tym, jak do miejskiego urzędu napływało tysiące skarg od mieszkańców, którzy nie mogli znieść zapachu moczu, postanowiono podjąć kroki mająca na celu nakłonienie właścicieli do sprzątania po zwierzętach. Obecnie kara za niesprzątnięcie po czworonogu wynosi od 30 do 80 euro, jednak z zapowiedzi burmistrza Juana Espadasa wynika, że mogą one wzrosnąć nawet do 900 euro. Karani będą także wszyscy ci, którzy nie używają płynu do dezynfekcji. Na razie regulacje zostały wprowadzone na miesiąc. Po tym czasie władze ocenią, czy przynoszą one oczekiwane efekty.

Hiszpania od lat walczy z problemem niesprzątania po psach poprzez wprowadzanie regulacji prawnych lub organizowanie kampanii ośmieszających „niesprzątających” właścicieli. W mieście La Coruna przeprowadzano testy DNA, aby ustalić tożsamość tych, którzy zostawili na chodniku lub trawniku psią kupę. Byli oni nie tylko karani mandatami, ale również obciążani kosztami przeprowadzonych badań. W Madrycie kilka lat temu przeprowadzono kampanię, w której wykorzystano zdalnie sterowane samochody w kształcie kału, na których widniało hasło „Nie zostawiaj mnie, odbierz mnie”. Kary za niesprzątnięcie psiej kupy w Madrycie wynoszą nawet 750 euro.

