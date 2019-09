Szczyt ws. pożarów w Amazonii. Bolsonaro zmienił zdanie co do swojego uczestnictwa

Planowana operacja Jaira Bolsonaro będzie czwartą po tym, jak został dźgnięty w brzuch podczas wiecu wyborczego w 2018 roku. Ma ona polegać na skorygowaniu przepukliny siecznej i jest czwartą od czasu ataku.

Początkowo rzecznik prezydenta Otavio Rego Barros poinformował, że prawdopodobnie z powodu operacji Bolsonaro, na szczyt wysłany zostanie jego zastępca lub zostanie ona przełożona. Ostatecznie zdecydowano, że głowa państwa będzie w niej uczestniczyła za pośrednictwem łącza wideo. Jego nieobecność tłumaczona jest tym, że od piątku, czyli dnia, w którym odbywa się szczyt, ma rozpocząć on dietę płynną przygotowując się do niedzielnej operacji. Lekarze przekazali ponadto, że później będzie on musiał przez 10 dni odpoczywać.

Jak podaje BBC, w tym roku w lasach deszczowych w Amazonii wybuchło ponad 80 tysięcy pożarów. Bolsonaro spotkał się z ostrą krytyką międzynarodową i wewnątrz kraju za brak ochrony regionu, który jest istotnym magazynem dwutlenku węgla, który spowalnia tempo globalnego ocieplenia.

Ekolodzy obwiniają politykę samego prezydenta za wzrost o 77 proc. liczby pożarów. Mówią, że od czasu wyborów zachęcał hodowców bydła do usuwania rozgległych połaci lasów deszczowych. W rozmowie z dziennikarzami w poniedziałek Belsonaro przekazał, że będzie bronił swojej polityki dotyczącej Amazonii „nawet na wózku inwalidzkim” . Oskarżył też inne narody o kolonializm za zaoferowanie mu 20 mln dolarów na pomoc w walce z pożarami.

