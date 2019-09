Hongkong. Rząd ustępuje przed demonstrantami ws. ekstradycji. Co z resztą postulatów?

Informację o wycofaniu wzbudzającego skrajne kontrowersje projektu ustawy szefowa administracji Hongkongu przedstawiła w wystąpieniu telewizyjnym w środę 4 września. Według jej zapowiedzi, stanie się to po zakończeniu letniej przerwy parlamentu - w październiku. Jak mówiła, decyzję o rezygnacji z nowego prawodawstwa podjęto, „by rozwiać obawy społeczeństwa”.

Podczas swojego przemówienia Carrie Lam zapewniała też, że administracja Hongkongu w pełni poprze prace Niezależnej Policyjnej Komisji Skarg, badającej przypadku nadużycia siły przez funkcjonariuszy policji podczas demonstracji. Dodatkowo zaprosiła do wspólnych rozmów przedstawicieli mieszkańców miasta, z którymi zamierza „szukać rozwiązań” i mierzyć się z „niezadowoleniem społecznym”. Jak podkreślała, chodzi nie tylko o sprawę ekstradycji do Chin, ale też wszystkie inne sprawy polityczne, ekonomiczne i społeczne. Liczy na to, że nowa platforma dialogu pozwoli na osiągnięcie rozwiązań satysfakcjonujących mieszkańców Hongkongu.

Co z pozostałymi postulatami?

Decyzja Carrie Lam nie wyczerpuje oczywiście wszystkich postulatów protestujących. Protestujący domagają się powołania niezależnej komisji do zbadania przypadków brutalności policji, uwolnienia wszystkich osób zatrzymanych podczas dotychczasowych protestów, zaprzestanie nazywania ich „zamieszkami” oraz przeprowadzanie w Hongkongu demokratycznych wyborów.

W odpowiedzi Lam stwierdziła, że jedna komisja w zupełności wystarczy, kwestia nazewnictwa nie wpływa na prawną interpretację zdarzeń, a amnestia byłaby niezgodna z zasadą praworządności. Jej zdaniem demokratyczne wybory, choć zapisane w minikonstytucji Hongkongu, zasługują na dyskusję w atmosferze sprzyjającej dialogowi, a nie w takiej, jaka ma miejsce obecnie.

Kilka miesięcy demonstracji

Trwające od czerwca protesty przeciwko projektowi zmian w ustawie ekstradycyjnej, pozwalającej na przekazywanie mieszkańców Hongkongu do Chin kontynentalnych, pogrążyły region autonomiczny w największym kryzysie politycznym od jego przyłączenia do Chin w 1997 r. Pod presją masowych demonstracji władze początkowo zawiesiły prace nad projektem, ale nie wycofały go całkowicie, czego domagali się protestujący. Kontrowersyjna ustawa wzbudziła obawy międzynarodowych organizacji o wolność i prawa człowieka w Hongkongu.

Chiny, które w pobliskim Shenzhen zgromadziły liczne siły mogące służyć do tłumienia demonstracji, porównały protesty do działalności terrorystycznej. Pekin ostrzegał, że „nie będzie siedział i patrzył”, jeśli rząd Hongkongu straci kontrolę nad sytuacją.