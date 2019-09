Pierwszy dzień w szkole księżniczki Charlotte. „Wcale się nie denerwowała”

Księżniczka Charlotte wydawała się wcale nie bać, gdy po raz pierwszy z rodzicami zjawiła się pod budynkiem szkoły, w której szlaki przetarł już jej brat 6-letni George. Książę William zdradził, że 4-latka była „bardzo podekscytowana” faktem, że będzie od teraz uczęszczać do szkoły. Przyjaciel rodziny w rozmowie z „Vanity Fair” przekazał, że mała księżniczka „poczuła się bardzo dorosła i wcale się nie denerwowała” .

Podczas gdy Charlotte dziś rozpoczęła przedszkole, George zaczyna tam swój drugi rok. Szkoła w południowo-zachodnim Londynie ceni sobie życzliwość równie mocno jak osiągnięcia akademickie, a jej dyrektorzy podali w oświadczeniu, że „są zachwyceni” , że mogą powitać Charlotte.

Charlotte w maju przestała chodzić do żłobka Willcocks, gdzie znana była ze względu na swoją miłość do przyrody i jej zadziorny oraz towarzyski charakter. Choć Charlotte jest księżniczką, w szkole znana będzie jako Charlotte Cambridge i nie będzie specjalnie traktowana, mimo swojego statusu królewskiego. Fakt, że szkoła jest przyziemna i bezpretensjonalna, był jednym z powodów, dla których William i Kate wybrali ją dla swoich dzieci.

Karolina z Camrbidge jest czwartą osobą w kolejce do tronu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, po swoim dziadku, ojcu i bracie. Przyszła na świat 2 maja 2015 roku o godzinie 9:34 czasu polskiego i została ochrzczona 5 lipca 2015 roku przez arcybiskupa Canterbury Justina Welby'ego. Odbyło się to w kościele św. Marii Magdaleny w Sandringham w Norfolk we wschodniej Anglii, gdzie 54 lata wcześniej została ochrzczona babcia księżniczki, księżna Diana.