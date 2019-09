Popularna youtuberka skrytykowana przez internautów. Namawiała nastolatkę do weganizmu

Pochodząca z Australii Leanne Ratcliffe dwa lata temu przeprowadziła się do Ameryki Południowej. Jej konto na YouTube, które prowdzi pod pseudonimem Freelee the BananaGirl subskrybuje niemal 800 tys. użytkowniczek. Celebrytka zasłynęła dzięki ścisłej wegańskiej diecie, która głownie bazuje na surowych posiłkach. Freelee rzadko je gotowane potrawy, a najczęściej sięga po te składające się z jednego owocu w dużej porcji. Potrafi zjeść na raz dwa ananasy, pięć mango czy nawet 20 bananów. Taki awangardowy styl życia nie przeszkadza jej w kreowaniu się na ekspertkę w dziedzinie żywienia.

Lepsza niż lekarz?

Ostatnio Ratcliffe nagrała filmiki, na których skrytykowała inną blogerkę, 18-letnią Emmę Chamberlain. Doradziła jej, by piła mniej kawy, jadła mniej masła migdałowego i unikała tłuszczy. „Najmocniejszy” argument dotyczył weganizmu. – Zostaw zwierzęta w spokoju. Jesteś fajną laską, ale jeśli nadal krzywdzisz zwierzęta poprzez dietę i promujesz to wśród widzów, to naprawdę brakuje ci tego, kim tam tak naprawdę jesteś – tłumaczyła celebrytka. Zachęciła do pełnego przejścia na weganizm i do odkrycia „swojego potencjału”.