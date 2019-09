Rosja i Ukraina dokonały wymiany więźniów. Polski MSZ przypomina swój wkład

Między Rosją a Ukrainą doszło do długo wyczekiwanej wymiany więźniów. Do swoich ojczyzn wrócą nie tylko uwięzieni przez Rosjan ukraińscy żeglarze, ale również mężczyzna podejrzewany o dowodzenie obroną powietrzną rebeliantów stacjonujących we wschodniej Ukrainie.

Jak donosi BBC, ukraiński rząd opublikował już listę 35 więźniów zwolnionych przez Rosjan. Obejmuje ona 24 żołnierzy, którzy w listopadzie ubiegłego roku zostali zatrzymani wówczas, gdy próbowali przedostać się przez Cieśninę Kerczeńską. Do ojczyzny wrócił także reżyser Ołeh Sencow, którego skazano na 20 lat więzienia za przeprowadzenie rzekomego spisku terrorystycznego na Krymie, a który był uważany za najbardziej znaczącego więźnia politycznego w Rosji pochodzącego z Ukrainy. Wymiana objęła także dwóch skrajnie prawicowych działaczy: Mykoła Karpyuka oraz Stanisława Klykha, których aresztowano w Rosji pięć lat temu. Byli oni oskarżani o walkę po stronie rebeliantów czeczeńskich w latach 90. Na powracających rodaków czekał na lotnisku w Kijowie Wołodymyr Żeleński. – Musimy zrobić wszystko, aby zakończyć tę straszną wojnę – powiedział prezydent Ukrainy nawiązując do konfliktu z Rosją. Rosjanie są z kolei nieco bardziej oszczędni w przekazywaniu informacji na temat wymiany więźniów. Nie opublikowano jeszcze ich nazwisk. BBC podaje, że wśród wracających do Rosji jest Wołodymyr Cemach, który miał dowodzić obroną powietrzną rebeliantów na wschodniej Ukrainie, a który jest jednym z bohaterów dochodzenia w sprawie zastrzelenia w 2014 roku samolotu malezyjskich linii lotniczych. Co na to polskie MSZ? Oświadczenie w sprawie wydało już Ministerstwo Spraw Zagranicznych. „Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP z zadowoleniem przyjęło powrót na Ukrainę przetrzymywanych przez władze Federacji Rosyjskiej obywateli Ukrainy” – czytamy w komunikacie. Dodano w nim, że duża w tym zasługa ukraińskich władz oraz społeczności międzynarodowej. „Przetrzymywanie tych więźniów przez FR było przejawem łamania prawa międzynarodowego i stało w sprzeczności z wartościami ogólnoludzkimi i zasadami cywilizowanego świata” – dodano. Resort przypomniał, że „Polska uczestniczyła w międzynarodowych zabiegach na rzecz przywrócenia wolności obywatelom Ukrainy przetrzymywanym w Rosji, poprzez przyjęcie uchwały Sejmu RP z 15.06.2018, współinicjowane rezolucje i debaty Parlamentu Europejskiego, briefing Rady Bezpieczeństwa ONZ ws. sytuacji na Ukrainie z 29.05.2018, raport dla Międzynarodowego Trybunału Karnego z kwietnia 2016 czy interwencję na forum OBWE” . „Przeżywamy ten dzień wspólnie z rodzinami przetrzymywanych. Życzymy zwolnionym więźniom powrotu do zdrowia i pełnej aktywności zawodowej. Wyrażamy nadzieję, że wynegocjowane porozumienie umożliwi kolejne kroki ku deeskalacji konfliktu w Donbasie i trwałemu zakończeniu działań wojennych na Ukrainie” – podsumowano.