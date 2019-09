Ten pies jest bohaterem memów i śmiesznych filmików. Na czym polega jego fenomen?

Konto Tofu Pudding Jonesa obserwuje na Instagramie 209 tys. użytkowników. Profil prowadzi troje przyjaciół z Melbourne, a prym wiedzie tam właściciel czworonoga, Dylan Jones. – Kiedyś prowadziłem jego konto na Instagramie, ale robiłem tylko zdjęcia. Chciałem jednak, żeby ludzie mogli poczuć miłość, którą otrzymałem od Tofu. Tak samym z przyjaciółką wpadłem na pomysł, by zacząć robić filmy – powiedział Jones w rozmowie z serwisem SBS. – Dodał, że jego zamiarem było tworzenie pozytywnych treści, które przyniosą internautom radość.

Limitowane batony

I tak Tofu pomaga w nauce nowych słówek, motywuje oraz gra w przedziwnych teledyskach, do których scenariusze pisze wspomniana trójka. Jego popularność wciąż rośnie, a rozpoznawalność w sieci owocuje kontraktami reklamowymi. Pies pojawia się na zdjęciach w towarzystwie ubrań czy przedmiotów znanych marek, a do jego właściciela napływają kolejne wiadomości od fanów. – Każdego dnia otrzymuję wiadomości od ludzi piszących, że bywają naprawdę przygnębieni, a oglądanie filmów Tofu pomaga im radzić sobie danego dnia. To niesamowite, że ma taki wpływ na ludzi – powiedział Jones.

Tofu doczekał się nawet swojej linii batonów, która powstała we współpracy z firmą Hey Tiger. – Pomyśleliśmy, że to idealny sposób na pokazanie, że Hey Tiger to nie tylko marka czekolady i że nie boimy się dziwnych rzeczy – wyjaśnił dyrektor firmy, Mirte van der Lugt. Pies wziął udział w nagraniach reklam smakołyków, a jeden z batonów nazwano „Tofu's Dream” na jego cześć. Była to edycja limitowana, której pierwsza partia wyprzedała się w ciągi 18 godzin.

