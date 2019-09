Tak wygląda praca fotografa „od kuchni”. Teraz inaczej spojrzycie na zdjęcia modelek

Fotografowie przyzwyczaili nas do tego, że chcą, by traktowano ich jak artystów. Nic dziwnego, ponieważ wielu w nich w swoją pracę wkłada nie tylko talent i umiejętności, ale również godziny ciężkich działań. Jeden z nich pokazał ostatnio, jak przygotowuje modelki do perfekcyjnych ujęć.

Geo Leon mieszka w Orlando, gdzie pracuje jako fotograf. Oprócz finalnych zdjęć publikuje na Instagramie ujęcia wskazujące, jak wygląda współpraca z modelką. Okazuje się, że uzyskanie idealnego ujęcia wymaga nie tylko kreatywności, ale również odwagi i gotowości do obrania naprawdę dziwnych pozycji.

Fotograf Geo Leon zdradził tajniki swojej pracy Galeria: