Namierzyliśmy kota z popularnego mema. Zwierzak gardzi warzywami

Smudge to kot, który nienawidzi warzyw. Dzięki temu właśnie w internecie pojawił się z niezadowoloną miną. Być może widziałeś go już zestawionego z kobietą, która zapłakana na niego krzyczy, ponieważ właśnie ta przeróbka jest ostatnio bardzo popularna w sieci. Bohaterka zdjęcia to Taylor Armstrong, a scena pochodzi z serialu „Żony Beverly Hills”.

Kot Smudge posiada swój Instagram, na którym 635 tys. obserwujących może cieszyć się jego oryginalnymi minami. Ale jaka jest geneza popularnego mema? Wszystko zaczęło się w maju tego roku po tym, jak użytkowniczka Twittera o nicku MISSINGEGIRL opublikowała obrazek podpisując go: „To zestawienie zdjęć mnie rozwala” . Do tej pory post zebrał prawie 80 tys. retweetów i 277 tysięcy polubień.

Portal Bored Panda dotarł do właścicielki zwierzaka. 24-latka zdradziła, że Smudge ma około 6 lat. - Jest bardzo nieśmiałym, ale kochającym kotem - mówiła. Przyznała, że ma nawyk chodzenia za nią krok w krok. Jego popularne w sieci zdjęcie powstało, ponieważ zwierzak - jak zdradziła właścicielka - ma nawyk siedzenia na krześle przy stole. - Chyba nie podobało mu się, co jemy na obiad - stwierdziła. Okazuje się też, że kot jest niezwykle ekspresyjny. W naszej galerii możecie zobaczyć, jak wiele potrafi zasugerować swoją miną.