New York Fashion Week 2019. Modelka plus size w kreacji z ważnym przesłaniem

W XXI wieku mimo że wciąż na wybiegach królują niezwykle szczupłe modelki, to coraz więcej projektantów do swoich projektów angażuje również takie kobiety, dzięki którym może pokazać różnorodność piękna. Tess Holiday jest jedną z najbardziej popularnych modelek plus size. Na Instagramie obserwują ją prawie 2 miliony internautów. Dla wielu z nich jest inspiracją. Tess pokazuje, jak dobrze czuć się we własnej skórze i być po prostu szczęśliwym człowiekiem. Modelka wielokrotnie przekonywała, że osoby, które mają większe rozmiary niż te prezentowane na pierwszych stronach gazet, dbają o siebie. Sama przyznała wówczas, że trzy razy w tygodniu ćwiczy z trenerem personalnym.

Ważne przesłanie modelki plus size

Tess Holiday pojawiła się podczas tegorocznego New York Fashion Week'u. Przeszła po wybiegu w obcisłej białej sukni do kostek. Stylizację uzupełniały duże ozdobne kolczyki, a także białe buty. Jednak nie najważniejszy był krój, a napis, który znajdował się na kreacji – „przykładowy rozmiar”.„Stałam się częścią rodziny Chromat” – napisała na Instagramie modelka. Tess była szczęśliwa, że mogła wziąć udział w prestiżowym modowym wydarzeniu. Zwróciła się także do Becci McCharen Tran, której podziękowała za „zmienianie biznesu modowego”.

