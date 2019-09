„Promujecie głupotę”, „Mogliście zginąć”. Para z Instagrama pod ostrzałem krytyki

Kelly i Kody nie mogą usiedzieć w jednym miejscu. Tylko w ostatnich tygodniach odwiedzili między innymi Panamę, Peru, a także Bali. Niemalże każdy swój krok dokumentują, publikując zdjęcia na Instagramie. Ich poczynania w mediach społecznościowych śledzi już ponad 160 tysięcy internautów. Jednak ostatnio pod jednym z opublikowanych zdjęć, zamiast zachwytów, pojawiło się wiele negatywnych komentarzy.

Kontrowersje wywołało zdjęcie, na którym para pozuje na klifie. Kody Workman siedzi na skale, a Kelly Castille trzyma swojego ukochanego za ręce. Jedna noga influencerki unosi się nad przepaścią. Zdjęcie zostało wykonane nad laguną w Peru. „Po prostu głupie, nie do uwierzenia, że ​​robicie to, aby zwrócić na siebie uwagę”, „Czy naprawdę uważacie, że zachęcanie innych do ryzykowania życia to dobry pomysł?”, „Promowanie głupoty poprzez zawinięcie jej w ładny obraz!” – komentowali oburzeni internauci. Byli również i tacy, którzy przekonywali, że każdy ma prawo do podejmowania własnych decyzji.

To nie pierwsza tego typu akcja

W kwietniu 2019 roku para opublikowała fotografię, która również wzbudziła duże kontrowersje. Na zdjęciu Kodie znajdował się w basenie. Mężczyzna całował i obejmował swoją dziewczynę, która wisiała nad przepaścią. Para zapewniała wówczas, że podczas wykonywania zdjęcia zostały zachowane wszelkie środki ostrożności.