Meghan Markle odwiedziła USA bez syna i męża. Uwagę fotografów przykuł jeden szczegół

Na zdjęciach udostępnionych w mediach społecznościowych widać, że Meghan Markle założyła w sobotę złoty naszyjnik z małymi zawieszkami. Na nich umieszczono dwie litery. Początkowo dziennikarze spekulowali, że księżna zleciła wygrawerowanie „H” i „A” na cześć Harry'ego i Archiego, którzy zostali w Wielkiej Brytanii. Spekulacje ucięła marka Mini Mini Jewels, która stworzyła wybraną przez Amerykankę biżuterię. Okazuje się, że wspomniane litery to „H” i „M”, odnoszące się do męża oraz samej Meghan. Podobny naszyjnik z podobną zawieszką można kupić już za 250 dolarów. Przypomnijmy, obecność Markle nie pomogła jej przyjaciółce w wygranej. Podczas wielkoszlemowego finału lepszą okazała się Bianca Andreescu. 19-letnia Kanadyjka wygrała w stosunku 6:3 i 7:5, dla której była to pierwsza wygrana w imprezie tej rangi.

Nie zwalnia tempa

Chociaż cztery miesiące temu Meghan Markle urodziła syna, to nie zamierza zwalniać tempa. W magazynie „Vogue” księżna ujawniła, że ​​współpracuje z Marksem & Spencerem, Johnem Lewisem oraz swoją przyjaciółką Mishą Nonoo przy tworzeniu kolekcji odzieży. Za każdy sprzedany produkt, sklep będzie przekazywał kolejny do Smart Works. To organizacja charytatywna, która pomaga bezrobotnym kobietom dopasować strój na rozmowę kwalifikacyjną, by mogły ponownie znaleźć pracę i rozwijać się zawodowo.

