45-latka urodziła bliźnięta. Ich ojcem jest jej homoseksualny syn

Cztery lata temu Valdira das Neves poroniła. Nie rezygnowała jednak z marzeń o kolejnej ciąży i zaczęła szukać alternatywnych sposobów na to, by znowu znaleźć się w stanie błogosławionym. Jednocześnie wiedziała, że jej 24-letni syn jest homoseksualistą i chciała pomóc mu zrealizować marzenie o własnym dziecku. Matka i syn doszli więc do wniosku, że najlepszym sposobem będzie urodzenie przez 45-latkę potomstwa, którego ojcem będzie właśnie Marcelo das Neves Junior.

Za trzecim razem się udało

Jak podaje brazylijski portal thathi.com, matka i syn wybrali się do kliniki, gdzie udzielono im profesjonalnego wsparcia. Nasienie Marcelo zostało użyte do zapłodnienia komórki jajowej od młodszej dawczyni, a następnie umieszczone w macicy matki. Ginekolog Anderson Melo przekazał w rozmowie z portalem, że w takich przypadkach korzystanie z anonimowego banku dawczyń jest obowiązkowe.

Po trzech próbach Valdira das Neves w końcu zaszła w ciążę, a 3 września urodziła bliźniaki: Marię Flor oraz Noaha. Chłopczyk ze względu na problemy z oddychaniem musi pozostać jeszcze w szpitalu. 24-latek nie traci jednak nadziei, że dziecko już wkrótce dołączy do całej rodziny. – Moje marzenie się spełniło – przyznał Marcelo das Neves Junior.

Valdira das Neves i Marcelo das Neves Junior



