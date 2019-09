74-latka urodziła bliźnięta. Jej mąż następnego dnia dostał udaru

74-letnia mieszkanka Indii Mangayamma Yaramati (według części źródeł kobieta ma 73 lata – red.) i jej 80-letni mąż Rajarao zostali rodzicami dzięki metodzie in vitro. Para przez blisko 60 lat wspólnego pożycia nie doczekała się potomstwa. Wszystko odmieniło się w ubiegłym roku, gdy Hindusi udali się do doktora Sanakkayala Umasankara. Kobieta trafiła wówczas pod opiekę specjalistów, którzy wykonali wiele szczegółowych badań. Zadecydowali, że stan zdrowia 73-latki pozwala na przeprowadzenie zabiegu in-vitro, choć kobieta 25 lat wcześniej przeszła menopauzę. Przez dziewięć miesięcy lekarze bardzo dokładnie monitorowali przebieg ciąży.

W czwartek 5 września 2019 roku 74-letnia kobieta w jednym ze szpitali w Guntur urodziła bliźnięta. Lekarze w prywatnej klinice zadecydowali, że najbezpieczniej zarówno dla zdrowia matki jak i dzieci, będzie jeżeli kobieta urodzi poprzez cesarskie cięcie. Matka, a także jej dwie córeczki są w dobrym stanie. – Jestem szczęśliwa. Bóg nas wysłuchał – powiedziała kobieta w rozmowie z lokalnymi dziennikarzami. Media podkreślają, że Mangayamma Yaramati jest prawdopodobnie najstarszą pierworódką na świecie.

Mąż przeszedł udar

Nie wszystkie doniesienia odnośnie Yaramati są tak pozytywne w swoim wydźwięku. Jak podaje BBC, dzień po porodzie mąż 74-latki dostał udaru mózgu i przebywa w szpitalu. Już wcześniej dziennikarze pytali go o to, kto przejmie opiekę nad dziećmi, jeśli z powodu zaawansowanego wieku coś stanie się z ich rodzicami. – Nic nie jest w naszych rękach. Cokolwiek ma się zdarzyć, to się zdarzy. Wszystko będzie w rękach Boga – wyjaśnił Rajaro.

Czytaj także:

45-latka urodziła bliźnięta. Ich ojcem jest jej homoseksualny syn