Zadziwiająca teoria naukowca. „Kanibalizm lekiem na zmiany klimatu”

Prof. Magnus Soderlund wykłada w Wyższej Szkole Handlowej w Sztokholmie. To utworzona w 1990 roku prywatna uczelnia ekonomiczna, która w rankingu Financial Times zajęła 13. miejsce w Europie. Jest ekonomistą i profesorem ekonomii biznesu, prowadzi również kursy z zakresu marketingu konsumenckiego. Podczas odbywającego się w stolicy Szwecji Gastro Summit 2019 naukowiec przedstawił zaskakującą teorię na temat sposobów walki ze zmianami klimatycznymi. Profesor stwierdził bowiem, że przed nieuchronnymi zmianami może nas uratować...jedzenie ludzkiego mięsa.

Magnus Soderlund tłumaczył, że w przyszłości kanibalizm może stać się koniecznością. – Skutki zmian klimatycznych będą katastrofalne. Jedzenie ludzkiego mięsa będzie jedynym sposobem na to, aby przeżyć – tłumaczył. Profesor podkreślił, że źródłem takiego pożywienia miałyby być osoby zmarłe. Zapytany czy sam zdecydowałby się na taki krok stwierdził, że „nie jest do końca przekonany, jednak byłby otwarty na spróbowanie ludzkiego mięsa”. W jego opinii główną przeszkodą jest konserwatywne podejście ludzi do kwestii kanibalizmu.

To nie jedyny szokujący pomysł Szweda. W dalszej części dyskusji naukowiec przyznał, że w niektórych regionach świata może się pojawić konieczność jedzenie zwierząt domowych.