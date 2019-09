110 tys. złotych za przeprowadzkę. „Nie jest to kolejny gest charytatywny”

Zarządcy regionu Molise we Włoszech znaleźli nietypowe rozwiązanie, aby przyciągnąć nowych mieszkańców. Zamierzają wypłacać 700 euro miesięcznie tym, którzy przeprowadzą się do jednej z wiosek w regionie. Środki mają być wypłacane przez trzy lata. Przez ten czas można się zatem wzbogacić o około 25 tysięcy euro, czyli prawie 110 tysięcy złotych. Gdzie jest haczyk? Wybrana wioska musi być zamieszkana przez mniej niż 2 tysiące mieszkańców, a przybysz musi zobowiązać się do założenia firmy w tym regionie.

„Ludzie potrzebują powodu, aby zostać w Molise”

– Gdybyśmy obiecali jedynie wypłatę pieniędzy, byłby to kolejny gest charytatywny – powiedział Donato Toma, polityk z Molise. – Chcieliśmy zrobić więcej. Chcieliśmy, żeby ludzie tutaj inwestowali. Mogą otworzyć dowolną działalność: sklep z pieczywem, papierniczy, restaurację, cokolwiek. To sposób, aby tchnąć życie w nasze miasta, jednocześnie zwiększając populację – dodał.

Toma zapowiedział również, że każde miasteczko, które ma mniej niż 2 tysiące mieszkańców, otrzyma finansowe wsparcie na rozbudowę infrastruktury i promocję kultury. – Nie chodzi tylko o zwiększenie populacji. Ludzie potrzebują również infrastruktury i powodu, aby zostać w Molise – powiedział. Z badań urzędów statystycznych wynika, że w 2018 roku ponad 2800 mieszkańców włoskiego regionu zmarło lub przeniosło się na inny obszar. Wskaźnik ten jest wyższy o prawie 1000 w porównaniu do poprzedniego roku.

