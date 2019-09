Zbadano szkielety „kochanków z Modeny”. Okazało się, że to dwaj mężczyźni

Szkielety dwóch osób trzymających się za ręce odkryto w 2009 roku. Z racji, że do znaleziska doszło w Modenie, szczątki szybko okrzyknięto „kochankami z Modeny”. Szkielety nie były dobrze zachowane, przez co nie udało się od razu ustalić płci zmarłych. Naukowcy datowali je na czas między IV a VI w.n.e., a nowe informacje udało się zdobyć dzięki rozwojowi techniki i dokładniejszym analizom. Po pobraniu próbek białek na szkliwie zębów okazało się, że szkielety należały do dwóch mężczyzn.

Federico Lugli, autor książek badawczych cytowany przez serwis Rai, spekuluje, ze szkielety mogły należeć do braci, kuzynów lub nawet żołnierzy, którzy polegli razem w bitwie. Jego opinię podziela część ekspertów sugerujących, że miejsce znalezienia szczątków mogło być kiedyś cmentarzem wojennym. Z kolei badacze z Uniwersytetu Bolońskiego wskazują, że znalezisko stanowi cenną wskazówkę dotyczącą wiedzy na temat zwyczajów pogrzebowych panujących w pierwszych wiekach naszej ery na terenie Włoch.