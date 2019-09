Timmermans pisze do muzułmanów. Podaje zadziwiającą przyczynę terroryzmu

Życzenia, które Frans Timmermans złożył muzułmanom z okazji Islamskiego Nowego Roku opublikowano na oficjalnej stronie internetowej Komisji Europejskiej. „Pozwólcie, że skorzystam z okazji, aby przekazać wiadomość o Unii Europejskiej, w której chcemy żyć razem. Od setek lat Europa jest domem dla muzułmanów, którzy w znacznym stopniu przyczynili się do rozwoju naszej kultury, architektury, środowisk akademickich, sztuki i nauki oraz polityki. Europa jest zróżnicowanym kontynentem, podobnie jak wszystkie nasze społeczności” – stwierdził europejski polityk.

W dalszej części swojego wpisu Timmermans zwrócił uwagę na fakt, iż „w epoce, w której rosnące siły dążą do podziału naszych społeczności, ważniejsze niż kiedykolwiek jest to, abyśmy mogli nadal patrzeć sobie nawzajem w oczy, słuchać siebie nawzajem, przyjmować nasze różnice, jednocześnie zobowiązując się do przestrzegania wspólnych podstawowych wartości”. „Budowanie i podtrzymywanie spójnego i pluralistycznego społeczeństwa to nasza wspólna odpowiedzialność” – podkreślił polityk.

„Europa jest domem dla wszystkich Europejczyków, bez względu na ich wyznanie”

W ocenie Timmermansa „mowa nienawiści i nietolerancja przechodzą z dyskursu internetowego w epizody przemocy w prawdziwym życiu”. „Wszystkie te akty są inspirowane ideologią, która odrzuca naszą wizję społeczeństwa opartego na pokojowym pluralizmie, tolerancji i niedyskryminacji. Niestety, w ostatnich latach nasze społeczności muzułmańskie doświadczyły rosnącej mowy nienawiści i nietolerancji, przez co niektórzy zaczynają przeprowadzać ataki terrorystyczne. Jesteśmy teraz świadkami ohydnych ataków na muzułmanów w Europie i na całym świecie. Jeśli nie sprostamy temu wyzwaniu, istnieje ryzyko ułatwienia dalszej polaryzacji i samowykluczenia” – wyjaśnił.

„Jeśli jakakolwiek mniejszość jest zagrożona lub zaatakowana, fundamenty naszego społeczeństwa europejskiego również są zagrożone. Musimy walczyć o obronę naszego europejskiego stylu życia dla wszystkich naszych różnorodnych społeczności, aby umożliwić nam wspólne życie w poszanowaniu, harmonii i pokoju. Ponieważ Europa, jej kultury, języki, podstawowe wartości i wolności są domem dla wszystkich Europejczyków, bez względu na ich wyznanie” – podsumował polityk.