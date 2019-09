Kot podróżnik podbija Instagrama. Chodzi nawet w wysokie góry!

To nie jest zwyczajny kot. 5-letni Gary to miłośnik podróży. Jest prawdziwym poszukiwaczem przygód, który uwielbia wędrówki po górach. Po obejrzeniu jego zdjęć w mediach społecznościowych można poczuć ukłucie zazdrości, ponieważ zwiedził on więcej miejsc na świecie niż niejeden człowiek.

Życie zwierzaka nie zawsze było jednak usłane różami. Kiedy miał kilka miesięcy został znaleziony przez wolontariuszy ze schroniska. Był w opłakanym stanie i miał połamane kości. Po wyleczeniu schronisko zamieściło informację o możliwości adopcji kotka. Pewna kobieta odkryła, że zwierzak miał dokładnie takie same problemy zdrowotne jak jej pies.

Uznała, że to nie może być przypadek i postanowiła przygarnąć Gary'ego. Wraz ze swoim partnerem postanowiła nauczyć zwierzątko chodzenia na smyczy, aby móc go zabierać na dalekie wyprawy. - Początkowo zabieraliśmy ze sobą nosidełko, ponieważ obawialiśmy się, że Gary mógłby się zmęczyć. Teraz jednak świetnie sobie radzi i wraz z Duke'm towarzyszą nam podczas wycieczek.