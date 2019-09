Ogromne powodzie w Hiszpanii – porwane samochody, zalane tunele i zatopione ulice

Obecna sytuacja we wschodnich regionach Hiszpanii już teraz jest nazywaną największą powodzią stulecia. Ulewne deszcze dotknęły szczególnie dwie prowincje na wschodzie Hiszpanii, Walencję i Murcję. W niektórych miejscowościach, w ciągu zaledwie dwóch godzin miało spaść nawet 100 litrów wody na metr kwadratowy.

Deszcz porywał samochody z autostrad, wywoływał błotne lawiny i osuwiska i zalewał tunele. Drogi zamieniały się w potoki, a rzeki występowały z brzegów. Setki osób musiało się ewakuować. Zamknięte zostały lotniska w Almerii i Murcji oraz wiele odcinków dróg i połączeń kolejowych.

W powodzi zginęły trzy osoby. Dwie z nich to starsze małżeństwo, którego samochód został porwany przez nurt wezbranej rzeki. Trzecią jest mężczyzna, który próbował przejechać samochodem przez zalany tunel.

Hiszpańskie biuro meteorologiczne w piątek wydało czerwone ostrzeżenia dla regionu Walencji i Majorki, podczas gdy Almería, Murcia, Ibiza i Formentera dostały ostrzeżenia pomarańczowe.

W internecie pojawiło się wiele zdjęć pokazujących działanie powodzi.

@StormchaserUKEU: Severe #flooding on this railway near Vega baja, Spain this morning 12th September! Report Pepa Fuster #severeweather #ExtremeWeather #transport pic.twitter.com/TYdSD1z2m6



@Gerrrty: Flooding in Ontinyent, Vall d'Albaida, #Valencia, east #Spain this morning. pic.twitter.com/d3k67G0wvO



@ValencianosESP: ☔ Cuando en lugar de "CIERREN LA LLAVE DE PASO" ?? el cartel dice "TANQUEU LA CLAU DE PAS" ?#Orihuela #gotafria pic.twitter.com/zA7LUpmQsf



@bbcweather: Flash #flooding across #Valencia, Spain after thunderstorms and torrential rain



@MeteOrihuela: ¡Tremendo! Esta mañana (12/09/2019), coches arrastrados por e



@ProyectoMastral: La rambla de Campoamor (#Orihuela Costa) a tope después de unas lluvias que están siendo históricas. A esta hora, y ojalá siga así, deja de llover y se ve tímidamente el sol. Vídeo vía Torrevieja Radio. pic.twitter.com/v3ke1OsZh1



@StormchaserUKEU: Severe #flooding in Vega Baja, #Spain this morning 12th of September! Report via Meteo reporter storm; #severeweather #ExtremeWeather pic.twitter.com/5Bkzuo9K09Czytaj także:

Cypr: Eksplozje w bazie wojskowej. W hotelu nieopodal byli Polacy z dziećmi