„Byłam dalmatyńczykiem, żyrafą, krową”. Modelka ze znamieniem olśniewa urodą

Yulianna Yussef w dzieciństwie była prześladowana przez rówieśników z powodu znamienia, które pokrywa część jej brzucha, pleców, rąk i nóg. Niestosowne komentarze były na tyle trudne do zniesienia, że na pewnym etapie życia Yulianna Yussef z domu wychodziła jedynie po zmroku.

„Byłam dalmatyńczykiem, żyrafą, krową”

Jako 15-latka Yulianna poszła na plażę z przyjaciółką. Pamięta tę sytuację do dziś. Podeszła do niej starsza kobieta, która nie zważając na to, że może urazić nastolatkę, radziła jej, w jaki sposób może usunąć znamię. – Moja przyjaciółka powiedziała do mnie: „O Boże. Chodzenie z tobą, to jak chodzenie z małpą” – opowiedziała Yulianna. – Byłam dalmatyńczykiem, żyrafą, krową – dodała modelka. Przyznała, że była zmęczona „ukrywaniem się”.

Obecnie Yulianna jest aktywna w mediach społecznościowych. Jej konto na Instagramie śledzi ponad 110 tysięcy internautów. Dla wielu z nich modelka, która zachwyca urodą, jest inspiracją. Pokazuje bowiem, że warto zaakceptować siebie. – Chciałam być szczęśliwa, zdrowa, czuć się piękną, pewną siebie i seksowną we własnej skórze. Teraz tak jest. To była długa droga – powiedziała Yulianna Yussef.