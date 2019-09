Porzuciła pracę, zerwała z partnerem. Wyruszyła w podróż z psem

Macie czasami poczucie, że najchętniej porzucilibyście swoje dotychczasowe życie i pojechalibyście daleko w nieznane? Na słownych rozważaniach nie zakończyła Sydney Ferache. Kobieta postanowiła diametralnie zmienić swoje życie. Czuła się nieszczęśliwa. Rzuciła pracę, która nie dawała jej satysfakcji, a także zerwała ze swoim chłopakiem. Wyruszyła w podróż samochodem dostawczym. Towarzyszy jej pies.

Ciekawi was w jaki sposób Sydney się utrzymuje? 24-latka jest freelancerką, m.in. projektuje strony internetowe. Do tego nie potrzebuje wielkiego biura. Praca zdalna nie przeszkadza jej więc w spełnianiu marzeń i podróżowaniu. Sydney dokumentuje swoje przygody w mediach społecznościowych. Na Instagramie obserwuje ją prawie 100 tys. osób. – Ludzie mówią mi, że jestem absolutnie szalona, że podróżuję sama – powiedziała Sydney w jednym z wywiadów. – Nigdy nie pozwólcie na to, aby inni ludzie sprawili, że będziecie czuć się słabi – dodała.

Czytaj także:

„Byłam dalmatyńczykiem, żyrafą, krową”. Modelka ze znamieniem olśniewa urodą