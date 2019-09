Kobieta odcięła mężowi penisa sekatorem. W oryginalny sposób powiadomiła policję

56-letnia Victoria Frabutt zrealizowała okrutny plan. Kobieta miała związać swojego męża Jamesa Frabutta, a następnie odciąć mu genitalia. Użyła do tego narzędzia ogrodniczego, a konkretnie sekatora. Do zbrodni miało dojść we wtorek w Newport. Jak informuje New York Post, po dokonaniu przestępstwa Victoria Frabutt sama zadzwoniła na policję. W czasie zgłoszenia poinformowała, że mężczyzna krwawi „ze swojej ulubionej części ciała”.

Dotychczas nie ustalono motywu działania kobiety. Jednak w czasie przesłuchania powiedziała coś, co można odbierać jako pewnego rodzaju wskazówkę. – To będzie część przesłania przeciwko grzeszeniu i cudzołożeniu – stwierdziła 56-latka. Z nieoficjalnych przekazów medialnych wynika, że kobieta powiedziała do krwawiącego męża, że nie umrze, ponieważ jego historia musi być przestrogą dla innych.

James trafił do szpitala. Jego stan jest nieznany. Śledczy prowadzą działania w celu ustalenia wszelkich okoliczności zdarzenia.