Pogrzeb dyktatora na stadionie w Harare. Większość miejsc była pusta

Robert Mugabe, pierwszy przywódca niepodległego Zimbabwe i były przewodniczący Unii Afrykańskiej zmarł w wieku 95 lat w Singapurze. Już od pewnego czasu leczył się w tym kraju. W 2017 roku Mugabe, po 37 latach władzy w Zimbabwe, został usunięty w wyniku wojskowego zamachu stanu.

„Mugabe był ikoną wyzwolenia, pan-afrykańczykiem, który poświęcił swoje życie emancypacji i wzmocnieniu swego ludu. Jego wkład w historię naszego narodu i kontynentu nigdy nie zostanie zapomniany. Niech jego dusza spoczywa w wiecznym pokoju” – napisał prezydent Zimbabwe Emmerson Mnangagwa na swoim oficjalnym koncie na Twitterze informując o śmierci byłego przywódcy.

Jak informowało BBC powołując się na rodzinę zmarłego, Mugabe był leczony w Singapurze od kwietnia. Nie wiadomo jednak na co dokładnie cierpiał 95-letni prezydent. W listopadzie 2018 roku informowano, że były prezydent nie może już chodzić.

Robert Mugabe

Robert Mugabe urodził się w Harare w ówczesnej brytyjskiej kolonii, Rodezji Południowej. Był synem cieśli. Wczesną edukację pobierał w misji jezuickiej, co ukształtowało go na gorliwego katolika. Ukończył studia prawnicze w Londynie. W 1963 roku był współzałożycielem Afrykańskiego Narodowego Związku Zimbabwe (ZANU). W 1975 roku został politycznym liderem partyzanckiej Afrykańskiej Armii Narodowego Wyzwolenia Zimbabwe. Przewodził walce o obalenie rządów białej mniejszości.

W 1980 roku wygrał pierwsze wybory w Zimbabwe, już po uzyskaniu niepodległości od Wielkiej Brytanii i został premierem. Zlikwidował ten urząd w 1987 roku, zamiast tego został prezydentem. We wczesnych latach swoich rządów rozszerzył dostęp do dostępu do opieki zdrowotnej i edukacji dla czarnej większości. Jednak jego kontrowersyjny program reformy rolnej spowodował załamanie gospodarcze. W ostatnich latach jego rządy były oskarżane o tyranię, prześladowanie opozycji, łamanie prawa i korupcje.

15 listopada 2017 wskutek przeprowadzonego przez armię zamachu stanu, prezydent Mugabe został umieszczony w areszcie domowym w Harare. Po kilku dniach Mugabe ogłosił swoją rezygnację ze stanowiska prezydenta. Nowym prezydentem został wtedy były wiceprezydent Emmerson Mnangagwa.

