Zmarł po zjedzeniu burgera. Tego dnia kończył 18 lat

Ruszył proces w sprawie śmierci Owena Carey'a, który zmarł 22 kwietnia 2017 roku. Tego dnia chłopiec obchodził swoje 18 urodziny, świętując je z rodziną. Na obiad nastolatek poszedł do popularnej sieci restauracji Byron w Londynie, która specjalizuje się w serwowaniu burgerów. Podczas rozmowy z personelem Carey zastrzegł, że ma silną alergię na nabiał. W odpowiedzi usłyszał, że wybrana przez niego pozycja nie zawiera tego składnika. Po zjedzeniu doznał jednak reakcji alergicznej i zmarł godzinę po przewiezieniu do szpitala. Później wyszło na jaw, że kurczak dodany do burgera był marynowany w maślance.

Wstrząs anafilaktyczny

Sprawa powróciła za sprawą przesłuchania koronera Briony'ego Ballarda. Ekspert cytowany przez Press Association orzekł, że menu dostępne dla klientów nie zawierało żadnej wzmianki o marynacie ani o potencjalnym alergenie w posiłku. „Zmarły nie został poinformowany, że w zamówieniu występują alergeny. Serwowane jedzenie zawierało nabiał, który spowodował ciężką reakcję anafilaktyczną, w wyniku której Carey zmarł” – przekazał koroner w oświadczeniu.